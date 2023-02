Donano luce e un aspetto fresco e giovane al viso E voi | usate primer e illuminante?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Uno leviga, l’altro illumina. Uno si applica su tutto ilmentre l’altro solo nei punti strategici per creare tridimensionalità. Uno aumenta la tenuta del make up, l’altro è il tocco finale per creare inediti riflessi di. Stiamo parlando di, due must have dei make up artist troppo spesso sottovalutati nella routine quotidiana. Eppure, se applicati correttamente, possono “dare dipendenza”. A tutte le età e per tutte le pelli.e illuminanti, quelli da provare per un make up luminoso ea ogni età guarda le foto ...