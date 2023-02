L'operazione annunciata dall'ad Bob Iger fa parte di un piano di ristrutturazione chea realizzare 5,5 miliardi di dollari di risparmi nei prossimi cinque anni.si sta 'imbarcando in una ...Topolino non si salva dai tagli. Waltintende ridurre la propria forza lavoro di 7.000 unità, o il 3% del totale, nell'ambito di un piano di ristrutturazione chea realizzare 5,5 miliardi di dollari di risparmi nei ...

Disney punta a 5,5 miliardi risparmi e taglia 7.000 posti di lavoro Il Sole 24 ORE

Usa: Walt Disney taglia 7.000 posti di lavoro - Ultima Ora Agenzia ANSA

Disney+ ha perso 2.4 milioni di abbonati nel 2022 ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Usa: Walt Disney taglia 7.000 posti di lavoro Virgilio

Wall Street negativa ma la Disney risolleva l'umore - V&A Verità e Affari

Lo show, come avevano sottolineato in sede di anteprima, dà troppo spazio all'impronta teen lasciando poco margine all'esplorazione e all'azione.Nonostante la piattaforma Disney+ abbia generato 5,3 miliardi di ricavi, in aumento del 13%, l'azienda ha annunciato licenziamenti ...