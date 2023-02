I dem in Regione sono di casa da un decennio, nel segno di Nicola, che per un certo ... si sta facendo un. L'impianto cosi com'è stato progettato ha un problema: lì c'è una strada ...LA STORIA DEI VELENI NELLA VALLE DEL SACCO La storia deldella Valle del Sacco è nota ed ...governatore reggente del Lazio Daniele Leodori e l'allora coordinatore della maggioranza...

"Disastro Zingaretti-D'Amato". Le immagini choc dell'ospedale romano ilGiornale.it

Lazio, Casu (Pd) a Gasparri: Zingaretti lascia Regione virtuosa Agenzia askanews

Lazio, Lega: da Zingaretti buchi di bilancio, sanità allo stremo e ... PPN - Prima Pagina News

"Seguitemi sul sito e votate": la mossa di Francesco Rocca, resta a capo della Croce Rossa internazionale Repubblica Roma

Ora i media «scoprono» il disastro sanità La Verità

Le immagini choc dal pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea: pazienti stesi a terra. Rocca: "Il disastro che ci lascia la Giunta Zingaretti-D'Amato" ..."Dieci anni di disastro su tutta la linea, chi parlava di ‘bilanci in attivo’ racconta storielle che non stanno in piedi".