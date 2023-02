Dieselgate - La Corea accusa le Case tedesche | Hanno frenato il progresso tecnologico

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L'autorità Antitrust delladel Sud ha inflitto una multa da 42,3 miliardi di won (poco più di 31 milioni di euro al cambio attuale) a Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen e Audi. Le quattrosono statete di collusione con l'obiettivo di frenare ildei loro veicoli diesel, bloccando lo sviluppo e l'installazione di soluzioni in grado di abbattere le emissioni inquinanti con maggiore efficacia. Le multe. Secondo la Korea Fair Trade Commission (Kftc), le pratiche collusive avrebbero ridotto la concorrenza e limitato la scelta dei consumatori. Pertanto, la Mercedes-Benz è stata multata per 20,7 miliardi di won, BMW per 15,7 miliardi e Audi per 6 miliardi, mentre la Volkswagen non è stata sanzionato solo perché non ha registrato proventi rilevanti ...