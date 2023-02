Decreto Milleproroghe | c’è l’ok per le misure sui balneari

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma – Via libera delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato agli emendamenti al Dlsulla questione dei. Lo riferisce il relatore Dario Damiani (FI), a margine dei lavori delle Commissioni. In sostanza si proroga di 5 mesi il termine per la mappatura delle concessioni, si prorogano di un anno le concessionie si istituisce un tavolo a Palazzo Chigi con la presenza dei ministeri interessati e delle associazioni di categoria. FederItalia esprime il proprio apprezzamento nei confronti della soluzione trovata dalla maggioranza, che ha ascoltato le richieste della categoria ed accolto insieme al Governo ed al Parlamento le esigenze del settore balneare italiano’ commenta Marco Maurelli, presidente di FederItalia, dopo l’approvazione del DL ...

Ilè stato approvato oggi dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato, che hanno conferito quindi il mandato ai relatori Balboni e Damiani dopo aver votato gli ...Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a margine dei lavori delle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato sullodando il clima ...

Medici di famiglia e pediatri in pensione a 72 anni. Smart working fino a giugno per i lavoratori fragili. Ecco tutte le ... Quotidiano Sanità

Milleproroghe, prepensionamenti «ampi» fino al 2026 e più tempo per l’Irpef nelle regioni al voto Il Sole 24 ORE

Balneari e pensioni dei medici, i nodi del Milleproroghe - Politica Agenzia ANSA

Milleproroghe, da balneari a medici: tutte le novità negli emendamenti Sky Tg24

Milleproroghe: boom sbarchi migranti, 2,5 mln a Lampedusa Tiscali Notizie

Con due emendamenti al decreto Milleproroghe, approvati da tutti i partiti, viene prorogato lo smart working fino al 30 giugno per i lavoratori fragili e i figli di minori di 14 anni. Una grossa fetta ...Cgil-Cisl-Uil da Volo: “passi in avanti verso la definizione del protocollo per arrivare alla stabilizzazione del personale precario della sanità e all’incremento dell’indennità per i lavoratori del P ...