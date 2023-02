Deadpool 3 sarà pieno di riferimenti al Multiverso Marvel?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, il terzo film con Ryan Reynolds, che vedrà anche la presenza di Hugh Jackman,zeppo di. Arrivano nuove e interessanti indiscrezioni circa la trama di3, che come noto non solo costituirà l'esordio nelCinematic Universe del personaggio di Ryan Reynolds ma anche del Wolverine di Hugh Jackman. Alex Perez di The Cosmic Circus ha rivelato alcuni nuovi dettagli sul prossimo capitolo di. Il reporter ha affermato che ildel MCU "si aprirà" in3, chiarendo che il personaggio diparte integrante del MCU" per quanto riguarda la Multiverse Saga. "Se dovessi chiedermi in quale momento penso che il ...