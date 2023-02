De Luca | “Per me la scuola è una priorità”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, ha espresso il proprio impegno riguardo al mondo scolastico durante un dibattito in Consiglio regionale sulle politiche per l'istruzione, il contrasto alla dispersione scolastica e la povertà educativa. L'articolo .

In questo momento chiedo a tutti gli operatori dell'informazione di fare il massimotutelare la famiglia in queste ore complesse ", ha dichiarato il Presidente della Regione VenetoZaia. A ...... anonimi, dove(Peppino Mazzotta), un documentarista prestatosi all'insegnamento in carcere, ... Papini in parte cavalca l'eco di Cesare deve morireraccontare come, solo attraverso l'arte, si ...

Scuola: De Luca, per la Campania è la priorità Agenzia ANSA

"Mio figlio in fin di vita per 20 euro", il dolore della mamma di Arturo Luca Battisti, accoltellato a Roma T… Repubblica Roma

Don Luca per tre ore davanti ai giudici diocesani: «Aiuterò gli ultimi anche senza la Chiesa» ilgazzettino.it

Al Gf Vip Ivana entra per Luca Onestini, ma stupisce Antonino: "È ... Dire

Corini: “Luca Toni può essere riferimento per Soleri. Rigore Tutino Vi dico la mia” Mediagol.it

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - La 20enne Anna Bellisario, morta domenica scorsa dopo 10 giorni di coma per shock anafilattico provocato ... dall'aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio.«Mettiamo da parte le bandiere di partito e facciamo una battaglia unitaria per difendere il Sud e la scuola del Sud». Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ...