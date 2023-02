... dal suono fumettistico - onomatopeico, dei dati presentati dall'AssociazioneCoscioni in ... ergo, per volere l'abrogazione di questo illecito,il reato ed esclamiamo ad ogni piè ...Per tutti questi mortivi, si legge sepre sul Mattino, Desi è detto preoccupato anche per la disponibilità immediata dei fondi per la Coesione: "Mi pare francamente scandaloso il dato che ...

De Luca: «Difendiamo la scuola del Sud, con i contratti integrativi siamo perduti» ilmattino.it

De Luca: "Mettiamo da parte bandiere politiche: difendiamo il nostro Sud" Ottopagine

De Luca: manifestazione contro la regionalizzazione e per la scuola pubblica Tecnica della Scuola

Fedriga contro gli alert sanitari sulle etichette: "Difendiamo i nostri vini" la Repubblica

Lancia, Napolitano: "Difendiamo la leadership rinnovandoci sempre ... FormulaPassion.it

«Mettiamo da parte le bandiere di partito e facciamo una battaglia unitaria per difendere il Sud e la scuola del Sud». Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ...ma che semmai è a favore della famiglia e a difesa dei bambini". Il consigliere provinciale Claudio Cia (Fratelli d'Italia) riassume così il contenuto del ddl "sulla libertà educativa", presentato ...