De Laurentiis li ha blindati | ma Osimhen e Kvaratskhelia piacciono in Europa

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 febbraio 2023) In testa alla classifica di Serie A continua a dominare il Napoli, con la squadra di Spalletti che viaggia a una velocità poco sostenibile per le avversarie. Ad incidere fortemente sulla stagione in corso sono ovviamente le prestazioni super di Kvaratkhelia e. A un’intervista rilasciata alla Bild, il presidente Deha però voluto blindare i suoi big, ricordando come il Napoli sia un club economicamente solido e non abbia bisogno di cedere nessun calciatore. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, sottolinea come proprio in Budesliga i due gioielli del Napoli siano particolarmente apprezzati. FOTO: Getty –Calciomercato Napoli, richieste dalla Bundesliga Ecco quanto evidenziato: Denon ci gira attorno, anche perché pure in ...