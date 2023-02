De Laurentiis ha un grande sogno | vuole realizzarlo col Napoli!

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Aurelio Devincere la Champions League, il presidente del Napoli ne parla durante una intervista alla Bild. Decon il Napoli primo in classifica in Serie A, un girone di Champions League superato sempre col primato e la sfida agli ottavi con l’Eintracht Francoforte, è uno dei manager più in vista in Europa. Anche perché tutto questo è stato realizzato tenendo sempre e costantemente i conti in ordine. Lo ha ribadito anche lo stesso Dealla Bild, nell’intervista in cui ha detto di non aver alcun bidi vendere Osimhen. De: intervista alla Bild Qual è stata la sua reazione dopo il sorteggio? “La prima reazione è stata che non si trattava di un sorteggio particolarmente difficile. Ma la verità è che è andata così e lo dimostra il fatto ...