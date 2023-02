DC Studios e Warner Bros sono due cose separate | parola di James Gunn

Il co - Presidente dei DCJames Gunn ha voluto mettere le cose in chiaro: DCBros. non sono la stessa cosa, anzi, operano separatamente ormai . I recenti stravolgimenti in casaBros. Discovery hanno riguardato in buona parte anche tutto ciò che riguarda ...- Pubblicità - Il co - creatore del DC Universe James Gunn chiarisce che i DCsono ora separati dalBros. Pictures Group. Il DCEU, come era noto in precedenza, andrà presto in una nuova direzione con il lancio di DC. La nomina di Gunn e Peter Safran a co -...

I DC Studios e Warner Bros. Pictures starebbero operando separatamente secondo quanto affermato da James Gunn.eppure, per questa volta, pare ci sia da fidarsi, dato che come potete vedere in calce all'articolo le ha confermate anche il famoso giornalista di The Wrap Umberto Gonzalez, da anni vicinissimo al ...