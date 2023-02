Dazn trasmetterà la NFL in tutto il mondo per i prossimi 10 anni

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 9 febbraio 2023)in accordi per trasmettere la NFL Wall Street Journal, di Joe Flint, pag. 2 La National Football League e la società di streaming sportivoGroup hanno raggiunto un accordo per distribuire le partite della NFL nella maggior parte delal di fuori degli Stati Uniti, hanno dichiarato martedì. L’accordo, della durata di 10a partire dalla prossima stagione, renderàla sede esclusiva del servizio Game Pass International della NFL. La NFL ha dichiarato che il servizio sarà disponibile nella maggior parte del, ma non in Cina. La mossa consolida di fatto le operazioni di streaming internazionale della NFL con, che ha già una presenza crescente all’estero. Nel suo bilancio annuale del 2022,ha dichiarato di avere ...