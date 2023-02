Dazn prova a riconquistare gli abbonati | la nuova proposta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 febbraio 2023)a riconquistarsi glipersi con una: ecco l’offerta per vedere la Serie A e non soloa riconquistarsi glipersi e quelli che hanno in mente di disdire il proprio abbonamento. Per la stagione 2023/24, l’emittente propone fino al 14 febbraio un abbonamento per vedere la Serie A al prezzo di 20,99 euro anzichè 29,99 al mese. Uno sconto di circa il 30% valido però solamente per il piano standard e per chi ha già (o aveva) sottoscritto un contatto, non per nuovi utenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.