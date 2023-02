Daniele Dal Moro piange per Oriana e crea la bambola Wilma Goich perché le manca

(Di giovedì 9 febbraio 2023)DalMarzoli hanno definitivamente chiuso (anche se il veneto in realtà ha più volte detto di non averla mai considerata la sua fidanzata) e oggi i due sono rimasti a debita distanza dopo lo show della scorsa sera. La presenza in casa di Martina Nasoni ha però parecchio infastidito la venezuelana che oggi ha confessato ai suoi amici di essere gelosa di lei ed allo stesso tempo infastidita del tempo che passa conDal. L’ex vincitrice del Grande Fratello, dal canto suo, ha candidamente ammesso di non vederlo innamorato. “Lo conosco benee ad oggi non ci sono molti presupposti per far sì che si crei fra di loro una storia. Penso chenon sia la ragazza che faccia per lui”.Dal...

Rilassate sui divani del salotto, Oriana Marzoli mostra il suo rammarico per le distanze prese da Daniele nei suoi confronti, e per le dichiarazioni fatte dall'ex fidanzata durante l'ultima puntata di ...