Daniele Dal Moro “minaccia” gli autori del GF Vip | ecco cosa ha chiesto per rimanere in gioco

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 9 febbraio 2023) In queste ore sta generando molto clamore un video diDalin cui confessa a Martina Nasoni di aver “to” glidel GF Vip. Nello specifico, il concorrente è apparso piuttosto spazientito per alcune dinamiche che si sono venute a creare in questi giorni. A tal riguardo, ha detto di essersi recato L'articolo proviene da KontroKultura.