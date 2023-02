Damiano e Victoria dei Maneskin ai ferri corti? Cosa c’entra Giorgia Soleri

(Di giovedì 9 febbraio 2023) TraDe Angelis eDavid, rispettivamente bassista e leader deici sarebbe maretta? E’ questo uno degli ultimi gossip sulla band di successo che spopola in tutto il mondo. Le tensioni (presunte, ovviamente), sarebbero lo specchio di un altro attrito in atto, quello tra, fidanzata del frontman dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

dei Maneskin: maretta per 'colpa' di Giorgia Soleri Pare che tra le due donne vicini adei Maneskin non corra affatto buon sangue e per questo il cantante si troverebbe ...... la band è composta (da sinistra a destra) daDe Angelis al basso, da Thomas Raggi alla chitarra, dal cantanteDavid e da Ethan Torchio alla batteria La band è nata nel 2015 a Roma ...

Sanremo 2023: Maneskin, tensioni tra Damiano e Victoria Ecco la teoria dei fan e cosa c’entra Giorgia… Il Fatto Quotidiano

"Damiano e Victoria dei Maneskin ai ferri corti: c'entra Giorgia Soleri" Corriere dello Sport

Måneskin, Damiano e Victoria ai ferri corti C'entra Giorgia Soleri Notizie Musica

Maneskin: cosa c'è di vero dietro la lite tra Damiano e Victoria. Sono ... Trend-online.com

Maneskin, Selvaggia Lucarelli svela la tensione tra Damiano e Victoria (e c'entra anche Giorgia Soleri) ilmessaggero.it

Iodonna si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di molti giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fac ...Sanremo, terza serata del Festival. Questa sera si esibiranno sul palco dell'Ariston tutti i 28 campioni in gara, per una serata che si prospetta davvero lunghissima. Come sempre ...