Dall' Irpinia ad Amatrice | una vita da soccorritore  

Leggi su agi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) AGI - “Sono passati più di 40 anni, ma lo ricordo come se fosse ieri: dovevamo raggiungere il nostro punto di ritrovo e, lungo la strada per Laviano, c'erano casse da morto allineate su tre fila per decine e decine di metri. Quando poi entrammo in paese, praticamente ogni casa aveva almeno una bara davanti”. In quel 1980 segnatoa tragedia dell'Fausto Gentili era un vigile del fuoco di leva (sarebbe entrato nel Corpo per concorso sei anni più tardi) e certo non poteva immaginare che quel terremoto sarebbe stato il primo di una serie vissuta con addosso una divisa e in testa e nel cuore un solo imperativo: salvare vite. Umbria e Marche (1997), L'Aquila (2009), Emilia Romagna (2012), Italia centrale (2016-2017), Albania (2019): Gentili c'è stato tutte le volte ma – come racconta all'AGI – non si diventa “veterani” del dolore, e oggi che le tv ...