Dall’imbarazzo per Angelo Duro allo scontro tra Codacons e Fedez | i migliori meme della seconda serata di Sanremo

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non solo la stampa, anche il mondo del web ha lamentato unadi2023 un po’ moscia. Ma questo non ha impedito aidi scatenarsi. «Io che aspetto che succeda qualcosa durante la», recita uno di questi. Non c’è stato ieri sera, 8 febbraio, un Blanco che ha distrutto la scena dell’Ariston prendendo a calci i fiori, ma qualcosa ha comunque catturato l’attenzione dei mematori.in testa. Dalalla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, il rapper ha cantato Problemi con tutti (Giuda) accompagnata da un freestyle che ha preso di mira alcuni politici e non solo. E, di conseguenza, sono stati molti isul web per questa esibizione, soprattutto sull’attacco al ...