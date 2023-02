Dalla Finlandia arriva EUROe | la stablecoin con la benedizione dell’Ue

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’annuncio èto su Twitter. “Membrane Finance è lieta di annunciare il lancio disu Ethereum”. La società finlandese del fintech ha lanciato la prima e unica rete di pagamenti ea riserva piena regolamentata dall’Unione europea.trasforma un euro fiat (una moneta cartacea inconvertibile) in una valuta digitale ancorata negoziabile su Ethereum col supporto pianificato per un numero crescente di blockchain. Unè sempre un euro. E per ogniemesso esiste almeno un euro fiat in un istituto finanziario o bancario europeo separato da Membrane Finance. Secondo il gruppo finlandese,consente pagamenti trasparenti e istantanei in tutto il mondo a costi quasi nulli. Di conseguenza, privati, aziende e governi possono utilizzare ...