“Dal Pd espedienti da vecchia politica” Conte impallina D' Amato prima delle regionali

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) «Ilsto nazionale e internazionale rischia di distrarre da questa campagna elettorale. È importante che i cittadini possano scegliere un programma sostenibile, credibile e trasparente, come il nostro. Anche se qualcuno ha provato a giocare sporco con noi». A pochi giorni dal voto nel Lazio e in Lombardia, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.Presidente, chi ha giocato sporco? «Mi riferisco ai tentativi di oscurare il nostro programma e di appellarsi al voto utile. Sonoda».Teme il voto disgiunto? «L'appello di D'al voto disgiunto è un segno di debolezza.di lui ci è caduto anche Letta. Gli esponenti del Pd dimostrano di non ...