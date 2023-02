Il suo esordio con la maglia neroverde è coinciso con la vittoria della squadra di Dionisi nei confronti dell'Atalanta, ex squadra proprio di. Il numero 21 è stato uno dei migliori dei suoi, ..., ex di turno, indirizza per Defrel (7), Musso vola a deviare il pallone destinato all'... Nella ripresaresta punta unica, il Sassuolo cinge d'assedio la metà campo avversaria, Berardi ...

Da Zortea a Hojlund, 5 giocatori low cost per la 22ª giornata La Gazzetta dello Sport

Atalanta - Salernitana 8-2: otto gol per sette fratelli tutti cuore e grinta RaiNews

Serie A, Sassuolo-Atalanta: Hojlund verso la conferma Sportitalia

Chi schierare al Fantacalcio nella 22ª giornata: tutti i consigli Goal.com

Atalanta, nessun acquisto ma diverse conferme: Boga è rinato, Hojlund è definitivamente esploso TUTTO mercato WEB

Patrick Ciurria e il suo viaggio interminabile, Baldanzi per stupire ancora, l’imprevedibilità di Ngonge… Gli schierabili secondo il team di Fantaredazione ...CONSIGLI 6. Gara numero 459ma in A per il portiere neroverde. Si oppone bene a Koopmeiners che lo cerca su piazzato. ZORTEA 6,5. Arrivato quattro giorni fa, subito in campo dal 1’ e contro i suoi ex c ...