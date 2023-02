Da Enea un laser che rileva in tempo reale sostanze inquinanti nell’acqua

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Un sistema che riesce are inla presenza di, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha messo a punto questa nuova tecnologia basata su spettroscopiaRoman che consente di stabilire la qualità dell’acqua all’istante, senza alcuna preparazione e non necessita di particolari condizioni per eseguire la misurazione. Lo studio, pubblicato sulla rivista Sensors, è stato effettuato dai ricercatori del Laboratorio Diagnostiche e Metrologia presso il Centro Ricerche di Frascati, Salvatore Almaviva, Antonia Lai, Florinda Artuso, Isabella Giardina e Alessandra Pasquo. “Abbiamo preso in esame glipiù comuni che è ...

Roma, 9 febbraio 2023 – ENEA ha messo a punto un'innovativa metodologia di analisi dell'acqua basata su spettroscopia laser Raman, in grado di rilevare in tempo reale la presenza di sostanze ...