(Di giovedì 9 febbraio 2023) Gianni, candidato alla segreteria del Pd, durante un filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina ha parlato del futuro prossimo dei democratici. In particolare,ha parlato della ...

sottolinea di avere agito 'sempre pensando che l'unità di questa forza fosse una garanzia ... Ioil voto per un altro Pd, troppe volte l'annuncio di una rivoluzione incipiente si è ...perdono a Bonaccini, a Schlein, a, a De Micheli, ma con Al Bano non c'è niente da fare, non si può competere con la felicità. Con la promessa di felicità. Al Bano è il nostro leader ...

Cuperlo: “Chiedo il voto per un altro Pd, la sinistra non è più forte quando è divisa” Globalist.it

Sanremo, Cuperlo a Fanpage: Far leggere ad Amadeus testo scritto ... Fanpage.it

Travaglio a La7: “Per Cuperlo Conte vuole distruggere il Pd come Renzi Veramente questa estate erano i… Il Fatto Quotidiano

Pd, Cuperlo: «In gioco il nostro futuro. Al partito calabrese chiedo ... Corriere della Calabria

Spinello referente di Gianni Cuperlo in Polesine al congresso per la ... Rovigo.News

Gianni Cuperlo, candidato alle primarie del Pd, ha parlato della necessità nel Lazio di costruire un campo largo che possa comprendere tutte le opposizioni alla destra, e non solo.per questo chiediamo che si cancellino le iscrizioni anomale ma si approvi l'anagrafe per far svolgere i congressi locali". Secondo la mozione di Cuperlo quindi gli organismi nazionali del Pd ...