Culture Space | Aniello Di Santillo lancia il “Carnevale in periferia”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Arpino (Ce) – Il presidente diDi, ha presentato il suo planning di, che si svolgerà nelle periferie di Sant’Arpino. “Non è casuale la scelta delle periferie del paese – afferma il giovane – Bisogna dare luce a quelle zone che spesso sono dimenticate, affinché gli sia riconosciuto il giusto valore e gli sia data un’identità” . Il tour parte il 14 febbraio: un clown farà visita a tutti gli alunni dell’infanzia dei plessi Rodari, De Amicis e Cinquegrana. Proseguirà sabato 18 febbraio, dalle ore 10 in zona Castellone presso la Macelleria “o Piattino”, dove ci saranno gadget, animazione, pop corn e zucchero filato per tutti i bambini. Il 19 febbraio, invece, il clown si sposterà nel Rione di Via Pascoli, dove ci saranno saranno ...

