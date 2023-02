Cristiano Ronaldo batte un nuovo record | è appena successo con l’Al-Nassr

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il trasferimento che più ha fatto rumore in questa sessione invernale è sicuramente quello dial, in Arabia Saudita. Infatti il portoghese, dopo varie incomprensioni con il tecnico del Manchester United Ten Hag, ha deciso di rescindere il contratto con i Red Devils anzitempo e ha accettato la folle proposta a livello economico del club arabo allenato da Rudi Garcia, ex Roma.Al-(Photo by Ali ALDAIF / AFP) (Photo by ALI ALDAIF/AFP via Getty Images)E dopo un inizio balbettante che ha fatto storcere il naso agli stessi tifosi locali, pochi minuti fa l’asso portoghese è stato protagonista del match di campionato contro contro-Wehda, con un poker che ha permesso i suoi di conquistare i tre ...

Il portoghese segna due reti per tempo e trascina i suoi al successo in trasferta. Con il primo gol ha tagliato il traguardo delle 500 reti in ...E' stato unshow la partita del campionato saudita che oggi la sua squadra, l'Al Nassr, ha vinto per 4 - 0 contro l'Al Wehda. Tutte e quattro le reti della squadra allenata da Rudi Garcia sono ...

Cristiano Ronaldo intende fare la differenza anche a fine carriera. Certo, il campionato arabo non sarà il più competitivo del mondo, ma immergersi come se lo fosse fa capire che grande atleta sia il ...Serata storica per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, impegnato con il suo Al Nassr nella sfida di campionato contro l'Al Wehda, ha messo… Leggi ...