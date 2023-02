(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – I prodotti adiin, entro il, raggiungeranno 260 milaper oltre 390 milioni di consumatori, mentre il mercato mondiale della carne in vitro ha già registrato investimenti da capogiro, pari a 1,3 miliardi. Sono alcune delle più evidenti tendenze alimentari, inquadrate nell’alveo del novel food, dal report Nomisma per la IX Conferenza economica di Cia-Agricoltori Italiani. Del resto è stata appena ‘sdoganata’ dalla Commissione Ue l’immissione sul mercato di farina di grillo e dunque, si registrerà, secondo Nomisma, nel giro di poco tempo, un maggior impiego dicome ingredienti nei prodotti alimentari e da qui ai prossimi tre anni, si prevede un calo produttivo degliinteri di quasi il 15%, mentre ...

"La carne sintetica - ha detto il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini - va nella direzione opposta a quella che è la nostra idea di, basata sulla valorizzazione delle nostre produzioni ...... etichette fuorvianti esintetico. Tutti punti che trovano largo spazio nel Manifesto di Cia, ... Volano, quindi, i discount, il cui valoredel 12% annuo. Tra i nuovi trend, quello dei novel ...

Cia, cresce cibo a base di insetti,260mila tonnellate al 2030 - Terra ... Agenzia ANSA

Cresce cibo a base di insetti, Italia a Ue chiedono più tutele Antenna Sud

Cresce cibo a base di insetti in Europa, 260mila tonnellate nel 2030 Adnkronos

Cia, cresce cibo a base di insetti,260mila tonnellate al 2030 Giornale di Sicilia

Cibo, cresce la propensione degli italiani verso il plant-based Adnkronos

(Adnkronos) - I prodotti a base di insetti in Europa, entro il 2030, raggiungeranno 260 mila tonnellate per oltre 390 milioni di consumatori, mentre il mercato mondiale della carne in vitro ha già reg ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...