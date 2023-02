Covid | Ricciardi | “Virus dimenticato? Un errore che pagano i fragili”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – “L’idea che si sta facendo strada rispetto alla pandemia è che la protezione dalsia individuale non più collettiva. Questo è chiaramente unchesoprattutto i, con un numero di morti ancora alto. E’ un prezzo che le società occidentali stanno pagando a questa nuova normalità: si accetta un certo numero di decessi in cambio del ritorno alla normale amministrazione”. Così all’Adnkronos Salute Walter, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma. In un mondo ideale, invece, continua, “bisognerebbe soprattutto incrementare le vaccinazioni, perché molti decessi sono di persone non protette. Persone che, non avendo fatto questa scelta individuale, neconseguenze dirette. Bisognerebbe, invece, che ...