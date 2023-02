Covid Lazio | il rapporto tra positivi e tamponi è al 8 | 1% I casi a Roma città sono a quota 476

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Come rivela il bollettino quotidiano di monitoraggio stilato dell’Iss, oggi nelsu 2.024molecolari e 6.964antigenici per un totale di 8.988, si registrano 735 nuovi(+87),4 i decessi (-1),553 i ricoverati (+18), 23 le terapie intensive (+1) e +738 i guariti. Iltraè al 8,1%. I476. * asl1:177 i nuovie 0 i decessi nelle ultime 24h. * asl2:188 i nuovie 1 decesso nelle ...

Vaccino " Quinta dose Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni - bivalenti - dosi - di - richiamo Prenotazioni su: prenotavaccino -.regione..it Vaccino Antinfluenzale Ad ...... oltre a parteggiare per Rocca in quanto candidato per la destra nella Regioneha ben altri ...dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie durante il periodo dell'emergenza...

Covid Lazio: 735 nuovi casi positivi e 4 decessi, 476 i contagi a Roma RaiNews

Covid oggi Lazio, 735 contagi: a Roma 476 casi Adnkronos

Covid: nel Lazio 5 morti e 1.052 casi, la metà a Roma Agenzia ANSA

Nel Lazio 648 nuovi casi di Covid e 5 decessi Tiscali Notizie

Covid Lazio, bollettino dell'8 febbraio: 648 nuovi casi e 5 morti, 374 contagi a Roma Fanpage.it

Come rivela il bollettino quotidiano di monitoraggio stilato dell’Iss, oggi nel Lazio su 2.024 tamponi molecolari e 6.964 tamponi antigenici per un totale di 8.988 tamponi, si registrano 735 nuovi cas ...(Adnkronos) – Sono 735 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 febbraio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. “Su 2.024 tamponi molecolari e 6.964 ...