"Cospito resta al 41 bis". Nordio dice no alla richiesta di revoca

... a quanto si apprende, in modo concorde si erano ritenute infondate le ragioni poste alla base della richiesta di revoca presentata dal difensore di. Per il momento nulla più. Ma subito, l'...Alfredoal carcere duro. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rigettato l'istanza di revoca del 41bis presentata dalla difesa dell'anarchico detenuto nel carcere di Opera, in sciopero ...

Cospito resta al 41 bis. Nordio respinge la richiesta di revoca: è pericoloso, può comunicare con i suoi la Repubblica

Alfredo Cospito resta al 41 bis: il ministro della Giustizia Nordio ha respinto l'istanza di revoca RaiNews

Nordio ha deciso: Cospito resta al 41 bis - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Alfredo Cospito resta al 41 bis: Nordio rigetta l'istanza Today.it

Nordio: Cospito resta al 41bis QUOTIDIANO NAZIONALE

La difesa annuncia ricorso In sostanza Cospito resta al 41 bis, senza alcun passo indietro da parte dell'esecutivo. Evidentemente è stata ritenuta ancora sussistente la sua pericolosità sociale.Alfredo Cospito resta al 41bis. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha respinto l'istanza di revoca del carcere duro presentata da Flavio Rossi Albertini, difensore del 55enne anarchico in ...