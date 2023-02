Cospito | Nordio rigetta richiesta revoca 41 bis | mancano i presupposti La difesa annuncia ricorso

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Caso, il ministro della Giustizia, Carlo, hato l'istanza didel 41 bis. L'anarchico, in sciopero della fame da oltre 100 giorni, deve quindi restare in...

L'anarchico Alfredo, in sciopero della fame da oltre 100 giorni, deve restare al 41 bis, il regime del carcere duro. Lo ha stabilito il ministro della Giustizia Carlo, evidentemente ...Carlo, ministro della Giustizia, ha respinto la richiesta di revoca del 41 - bis per Alfredo, l anarchico detenuto al carcere duro per una "strage politica" che non ha provocato né morti né ...

Cospito, Nordio “nasconde” la relazione citata da Donzelli: consegnate tre pagine su (almeno) 54 Il Fatto Quotidiano

L’ultimo cavillo di Nordio sulle carte di Cospito per salvare Donzelli la Repubblica

Nordio non fornisce la relazione completa del Dap su Cospito usata da Donzelli Domani

Nordio a Rebibbia dimentica Cospito e vanta il carcere che "sa distinguere tra detenuti per delitti gravi e m… la Repubblica

L'anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre tre mesi, deve restare al 41 bis, il regime del carcere duro. Lo ha stabilito il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, respingendo l'ista ...Cospito, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rigettato l'istanza di revoca del 41 bis. L'anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre 100 giorni, ...