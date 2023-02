Cospito | Nordio respinge richiesta di revoca del 41bis I legali | faremo ricorso

...Alfredo, mettendo nero su bianco la ferma intenzione di procedere dritto imboccando la strada tracciata fin da subito. Infatti il ministero della Giustizia ha fatto sapere che Carlo, ...Nessuna revoca del 41bis per l'anarchico Alfredo. Così si è espresso il ministro della Giustizia Carlo, che evidentemente ritiene ancora sussistente la sua pericolosità sociale tale da farlo rimanere in regime di carcere duro come ...

Cospito, Nordio “nasconde” la relazione citata da Donzelli: consegnate tre pagine su (almeno) 54 Il Fatto Quotidiano

L’ultimo cavillo di Nordio sulle carte di Cospito per salvare Donzelli la Repubblica

Nordio non fornisce la relazione completa del Dap su Cospito usata da Donzelli Domani

Nordio, Cospito deve restare al 41 bis - Cronaca Agenzia ANSA

L’anarchico Alfredo Cospito deve restare al 41 bis, il regime del carcere duro. Lo ha stabilito il ministro della Giustizia Carlo Nordio, respingendo con un “provedimento articolato” l’istanza di ...Di Giovanni Bianconi La decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso dell’anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni L’anarchico Alfredo Cospito resta al «41 bis». Il… Leggi ...