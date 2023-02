Cospito | Nordio respinge l’istanza di revoca del 41bis per il detenuto anarchico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il ministro della Giustizia Carloha respintodidelpresentata il 12 gennaio da Alfredo, l’nel carcere di Opera, a Milano, che è in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Il guardasigilli aveva tempo fino a domenica prossima per rispondere alla domanda. Nei giorni scorsiaveva ricevuto vari pareri di tutti gli organismi interessati dal procedimento, in particolare quelli della Procura nazionale antimafia e della Procura generale di Torino, doveè imputato per strage. Ilera stato disposto il 4 maggio dell’anno scorso dall’allora ministra Marta Cartabia per quattro anni. L’avvocato Flavio Rossi Albertini, che rappresenta ...