Cospito | nessuna marcia indietro Nordio | deve restare al 41 bis

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Alfredoresta al carcere duro. Il ministro della Giustizia Carloha rigettato l'istanza di revoca del 41bis presentata dalla difesa dell'anarchico detenuto nel carcere di Opera, in sciopero della fame da oltre cento giorni proprio contro la misura del carcere duro riservato a mafiosi e terroristi. La decisione è stata comunicata al difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, dal ministero di via Arenula. La difesa di, appresa la decisione del Guardasigilli, ha annunciato immediato ricorso. Il difensore dell'anarchico condannato per gravi attentati, Rossi Albertini, dopo averlo incontrato oggi nel carcere di Opera ha detto ai cronisti che ""la situazione è sempre la stessa - afferma il legale - dimagrisce sempre più, ora pesa 70 kg, e non prende gli integratori". Sabatoverrà ...