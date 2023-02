Cosa vuole dire twerkare? E perché ora è l' allenamento più amato dalle italiane e non solo?

Leggi su amica

(Di giovedì 9 febbraio 2023) foto: gettyimages A guardare Elettra Lamborghini, Miley Cyrus o Nicky Minaj, regine indiscusse del twerking, sembra si tratti di una danza facile da imparare. In realtà, sebbene sia adatta a chiunque, il livello di abilità richiesto e il miglioramento del tono muscolare che il twerking promuove richiedono uncostante e molta disinvoltura. Predisposizione naturale a parte, tra tutte le tendenze fitness 2023 quella che spicca sul podio è proprio questa. Vale la pena provarci, che ne dite? foto: gettyimages Il boom del twerking Siete alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per tenervi in forma? Segnate queste parole magiche,non avremo più scuse per non sapere di che si tratta. Twerking, hyrox, crossfit, 75 soft e metodo 12-3-30. Sono queste cinque, infatti, secondo i dati di Google, quelle che saranno le più importanti ...