Cosa sono i corsi di formazione gratuiti per disoccupati e chi li finanzia?

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I dati provvisori pubblicati recentemente dall’Istat, asseriscono che il tasso di disoccupazione in Italia è stabile al 7,8%. Questi dati devono essere contestualizzati all’interno di un quadro di riferimento più ampio che prenda in considerazione la situazione occupazionale italiana a partire dalla crisi del 2008. A seguito delle crisi economiche del 2008 e del 2010, il tasso di occupazione era finalmente tornato ai livelli precedenti alla crisi,nel 2018. Con la pandemia da Covid-19, e il conseguente impatto negativo sull’economia mondiale, c’è stata una battuta d’arresto e, anzi, un aumento della disoccupazione nei due anni successivi. Finalmente a fine 2022 si assiste a una ripresa dei valori di occupazione per alcune fasce di età. Per far fronte al fenomeno della disoccupazione, la politica Italiana ha affrontato in diversi modi la questione, uno dei quali è ...