Cosa fare a Roma nel weekend dall’11 febbraio al 12 febbraio

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 9 febbraio 2023)nella capitale in questo sabato e domenica di metà? I consigli di Tua City Mag Se siete in cerca di idee per divertirvi nel fine settimana, e vi state chiedendonel11al 12, state leggendo l’articolo giusto! Come ogni settimana la redazione di Tua City Mag ha selezionato alcuni tra gli eventi più interessanti che si svolgeranno in città sabato e domenica. E come sempre c’è l’imbarazzo della scelta con segnalazioni per tutti gli interessi e tutte le età.tra mostre e musei Iniziamo segnalando qualche appuntamento interessante per chi ama l’arte e vuole utilizzare un ...