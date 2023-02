Corte Conti | Carlino | su Pnrr nessuna spazio a malaffare

"Nell'attuale congiuntura economica, nella quale e' avvertita la necessita' di porre la massima attenzione nell'impiego delle risorse pubbliche", per il procuratore generale delladeiAngelo Canale "stride non poco sentire nuovamente parlare di 'paura della firma' e della necessita' di tenere amministratori e funzionari pubblici, come pure e' stato detto, 'nelle ...... aggiunge Carlino, perciò è necessario che 'non solo la mala gestione connotata da dolo, ma anche la grave negligenza trovino puntuale sanzione nell'ambito della giurisdizione delladei. ...

Roma, 9 feb. (askanews) - Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ' deve essere una grande occasione di rilancio e di rinnovamento del Paese ...L’avvertimento arriva dal presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il suo giudizio è netto: “Alla luce dei risultati sinora ...