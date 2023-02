Coppia di anziani uccisa dal Covid. Badante indagata per omicidio colposo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Secondo i periti non è possibile però stabilire un nesso di causalità tra la positività della donn e il contagio: non ci sarebbero i tempi di incubazione. Gli atti tornano al pubblico ministero

Secondo i periti non è possibile però stabilire un nesso di causalità tra la positività della donn e il contagio: non ci sarebbero i tempi di incubazione. Gli atti tornano al pubblico ministeroLa Procura della Repubblica di Perugia ha indagato con l'accusa di omicidio colposo una badante ecuadoriana di 66 anni ritenuta responsabile di aver trasmesso il Covid a unadiultraottantenni che assisteva in un'abitazione della provincia di Perugia. Moglie e marito, contagiati, pochi giorni più tardi sarebbero morti in ospedale a causa del coronavirus. I ...

A Perugia una badante rischia di essere processata per omicidio colposo. Ecuadoriana, 66 anni, è indagata perché, malata di ...La Procura della Repubblica di Perugia ha indagato con l’accusa di omicidio colposo una badante ecuadoriana di 66 anni ritenuta responsabile di aver trasmesso il Covid a una coppia di anziani ...