Contromano sulla statale nel Sassarese | anziano incastrato dai social

Leggi su agi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) AGI - Protagonista del tutto involontario di un video diventato virale sui, rischia la revoca della patente e una multa salatissima. Ma di sicuro è riuscito a mettersi in salvo, perché ha rischiato davvero tanto. Un 86enne ha imboccatola strada291 della Nurra, che collega Fertilia alla superstrada Sassari-Alghero ed è stato ripreso da un automobilista di passaggiocarreggiata opposta. Le immagini hanno fatto il giro deie sono finite alla polizia stradale che ha analizzato il filmato, dal quale però non si riusciva a risalire alla targa dell'auto. Incrociando le immagini con quelle riprese da altre telecamere presenti lungo il percorso, è stata individuata l'auto e da lì si è risaliti al proprietario. È un 86enne, che, convocato dalla polstrada non si è tirato ...