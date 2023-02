Conte | Calenda | Gelmini | quelli che ha sempre torto Meloni e sempre ragione Macron

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Forse aspirano ad essere insigniti della Legion d’onore. Del resto, in Italia l’onorificenza abbonda quasi quanto quella dei Cavalieri al merito della Repubblica. Con la differenza che quest’ultima è italiana mentre la prima è francese. In verità, ce ne sarebbe anche un’altra, tutta politica: l’onorificenza d’Oltralpe viene appuntata solo su petti di sinistra. Qualche anno fa – tanto per citare qualche nome e cognome – la restituirono Sergio Cofferati, Giovanna Melandri e Corrado Augias, giustamente sdegnati al solo pensiero di ritrovarsi sul bavero lo stesso distintivo consegnato daad al-Sisi, il raìs egiziano, pesantemente compromesso con la brutale uccisione del nostro Giulio Regeni.li insignisca della Legion d’onore Eh sì, forse ci toccherà farcene una: dala Francia ...