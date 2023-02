Contanti | occhio a rispettare i limiti | si rischiano multe salatissime

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo l’approvazione delle nuove leggi bisogna fare attenzione adei: siIl pagamento inin Italia risulta essere un’abitudine particolarmente diffusa. Nonostante i progressi tecnologici e l’adozione di metodi di pagamento alternativi come il Pos, infatti, il nostro Paese appare in controtendenza rispetto alla maggior parte dei Paesi europei. Limite all’utilizzo del contante. Sono previste sanzioni anche molto pesanti, IlovetradingIn Italia, infatti, il contante è ancora largamente utilizzato per effettuare pagamenti quotidiani e, purtroppo, quest’abitudine viene difesa e incoraggiata da molti esercenti e imprenditori che evadono il Fisco. Tuttavia, la politica italiana sta cercando di incentivare ...

Tuttavia è bene sapere che la movimentazione di cifre consistenti può destare nell'del Fisco ...regolare cadenza da istituti bancari e postali note informative sulla movimentazione dei. ...Il consumatore interessato al dispositivo esclusivo ed originale TiMappo (ai prodotti non ... Paypal, carta di credito o ial corriere alla consegna. Disclaimer: su alcuni dei siti ...

Limite al contante. Occhio ai versamenti sul conto corrente InvestireOggi.it

Gioielli e contanti nascosti nei sacchetti di patatine: pregiudicati traditi dalla velocità Corriere

Limite al trasferimento di contante. Leggiamo il breviario della BCE Ipsoa

Occhio alle truffe: un incontro con i Carabinieri a Bra http://gazzettadalba.it/

In Svizzera, cash is king la Repubblica

Due recuperi in casa Atalanta verso la sfida con la Lazio, come scrive Fabio Gennari su PrimaBergamo: “Aumentano le possibilità per Gian Piero Gasperini di poter contare su Zappacosta e Palomino nella ...L’aumento dei tassi è la ragione per cui sale il margine di interesse, un meccanismo di cui stanno beneficiando i conti bancari. E che, secondo gli analisti di Berenberg, si noterà anche ...