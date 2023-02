Confesercenti Salerno | nel 2022 chiusi 15mila negozi | possibile bis quest’anno

Leggi su zon

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Una crescita effimera, un’illusione ottica ha segnato ildelle vendite: prosegue, infatti, anche a dicembre la crescita in valore delle vendite rispetto ad un anno fa ma, purtroppo, continua anche la flessione dei volumi al netto dell’incremento dei prezzi. Un calo che purtroppo avevamo preannunciato: inflazione e caro bollette hanno, dunque, inciso sulla stabilità degli acquisti delle famiglie a Natale, vanificando la ripresa dei consumi auspicata e pesando sul commercio al dettaglio, il cui quadro resta critico in particolare per i piccoliche hanno registrato un crollo del 7% circa in volume. CosìNazionale in una nota commenta i dati diffusi da Istat sul commercio al dettaglio di dicembre. A dicembre, infatti, a fronte di una crescita in valore del 3,4% rispetto a 12 mesi prima, si registra una caduta ...