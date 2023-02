Conduttore tv insulta deputato | arriva multa record da 3 | 5 milioni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Maxida 3,5di euro al canale francese C8 di proprietà del magnate bretone Vincent Bolloré. La sanzione dell’Autorità francese Arcom è stata decisa dopo che a novembre 2022 Cyril Hanouna, ildella trasmissione ‘Touche pas à mon poste’, avevato pesantemente in diretta tv ildi La France Insoumise (il partito di Jean-Luc Mélenchon) Louis Boyard usando le parole “stupido”, “perdente”, “chiudi il becco”, “sei una mer…”. Il diverbio tra i due era nato nel corso di un dibattito sull’Ocean Viking durante il quale Boyard, che da tempo era un ospite fisso e della trasmissione, aveva attaccato proprio Bolloré. L’Arcom, che regola in Francia i media, in una nota ha stimato “che le affermazioni” del“hanno violato i diritti ...