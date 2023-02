Comune di Alassio | Concorso per 2 Amministrativi Contabili

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 2 Collaboratori, in categoria C. L’assunzione verrà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando riserva 1 Posto alle categorie protette. Al Bando possono partecipare tutti coloro che siano in possesso dei requisiti necessari per affrontare le prove d’esame, al fine di aggiudicarsi un Posto come Collaboratore Contabile presso ildi. Viene richiesto diploma di scuola media superiore ad indirizzo economico, residenza in zona, esperienza pregressa, conoscenza della lingua inglese, buone doti relazionali, attitudine al lavoro in team e soprattutto competenza per quanto riguarda la materia contabile. Affrettati ad inviare la Domanda, ...