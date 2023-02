Come votare a Sanremo 2023 | televoto | codici cantanti e numero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) In tanti in queste ore si staranno chiedendoal Festival disi fa ad esprimere la propria preferenza da smartphone? Eda telefono fisso? Andiamo a scoprire insieme tutto quello che c’è da sapere sulogni anno il regolamento relativo alla votazione cambia. Anche quest’anno sono stati apportati alcuni accorgimenti rispetto alle edizioni precedenti. Per esempio è stata esclusa la votazione dell’orchestra dell’Ariston. Le tre giurie deputate a stabilire chi sarà il vincitore della kermesse musicale saranno pertanto: la giuria della sala stampa, giornalisti della carta stampata della radio e del web; la giuria demoscopica e il. Ma quando si puòda casa e...