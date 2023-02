Come Messina Denaro Fedez | l' agghiacciante frase sfuggita | altro orrore politico

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Uno spettacolo inqualificabile, quello dia Sanremo 2023. Sul palco dell'Ariston spara contro il governo, strappa la foto di Galeazzo Bignami, esponente del Pd, attacca sempre la maggioranza per alcune posizioni sull'aborto chiamando in causa il ministro della Famiglia, Eugenia Rocella. Poi la provocazione al Codacons: "Ciao Codacons, guardami diverto". Certo, poi spiega: "Voglio assumermi le piene responsabilità di ciò che ho fatto, il testo della canzone non era stato enunciato allo staff della Rai qui presente". Insomma, avrebbe fatto tutto di testa sua, sentendosi una sorta di padrone del mondo, in barba a Viale Mazzini. Non mancano nemmeno le critiche implicite a Matteo Salvini, con i riferimenti a Rosa Chemical, finito nel mirino del leghista e di altri esponenti politici. Poi i riferimenti al tumore e a Gianluca Vialli, che accosta ...

Si narra diEttore, allenatore di basket tra i più eruditi, dopo aver passato una giornata nel training camp di una squadra di football tornò alla base quasi sconvolto dal livello di ......MatteoDenaro'. "Frate non sei primo in niente se non sei primo in Fimi/che nella vita tutto ha un prezzo, pure gli streaming/Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin, "free the ...

Messina, al MuMe il Premio "Maria Celeste Celi": come partecipare ... Normanno.com

Fedez a Sanremo: testo e significato di cos'ha detto Radio Deejay

Sanremo2023, Matteo Messina Denaro, vice ministro vestito da Hitler e aborto: il rap di Fedez è un pugno in faccia Riviera24

Sanremo, Fedez strappa foto del viceministro Bignami: "Mi assumo responsabilità" Today.it

Messina, al MuMe il Premio 'Maria Celeste Celi': come partecipare al concorso Virgilio

Matteo Messina Denaro da latitante più ricercato d’Italia è riuscito alla luce del sole a curarsi in strutture sanitarie pubbliche e private, sottoponendosi a interventi chirurgici e percorsi chemiote ...Il gelataio diventato famoso per avere annunciato in tv l’arresto del boss di Castelvetrano, in qualche modo era stato profeta anche dell’arresto di Salvatore Riina. Venendo a conoscenza prima di ogni ...