Coma_Cose | «Dopo Sanremo ci sposiamo!» L’annuncio a sorpresa in conferenza stampa

Leggi su amica

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I Coma Cose – Francesca Mesiano e Fausto Lama – ricevono il prestigioso Premio Lunezia a. E annunciano ail matrimonio. Acantano L’addio, mail festival si sposano. L’annuncio dei Coma Cose arriva ain. Francesca Mesiano e Fausto Lama, coppia nella vita e nella musica, saranno presto marito e moglie. Il primo passo di Francesca, l’anello di Fausto «Abbiamo deciso di sposarci, ma no non aspettiamo un bambino», racconta Francesca Mesiano, che ha fatto la proposta per prima. «A un certo punto gli ho detto: “Ma che ne pensi se ci sposassimo davvero”. Poi lui è arrivato con l’anello, siamo entrati subito nella dimensione classica, diciamo». Nel brano L’addio in gara acantano la loro crisi ...