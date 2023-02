Coma Cose e l' annuncio choc in conferenza | ma c' è un mistero

E ora ihanno deciso di ...Lo hanno annunciato in conferenza stampa a Sanremo . Fausto Zanardelli (noto anche come Fausto Lama) e Francesca Mesiano (alias California), in arte, si sposeranno. I fidanzati più "belli", dopo Albano e Romina, che il Festival abbia mai avuto, nel perfetto stile romantico che li contraddistingue hanno comunicato in conferenza stampa ...

Sanremo 2023 – Grazie ai Coma Cose per il bacio sulla bocca da 10 punti al Fanta, le paillettes dei… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023 e motori: Mengoni in moto, Coma Cose in Mini La Gazzetta dello Sport

Giulia Salemi intervista i Coma Cose - R 101 R101

Da Sanremo a Lugano, i Coma Cose live in estate al LongLake QuiComo

Nel corso della terza serata di Sanremo 2023 si esibiranno (in ordine di uscita): Paola & Chiara con «Furore»; Mara Sattei con «Duemilaminuti»; Rosa Chemical con «Made in Italy»; Gianluca Grignani con ...Il duo dei Coma_Cose, in gara al Festival di Sanremo, annunciano il matrimonio. La conferma arriva durante l'incontro in sala stampa, dopo la prima esibizione: «Abbiamo deciso di ...