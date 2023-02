CNOAS | Concorso per 1 Assistente e 1 Funzionario

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali ha indetto unPubblico per selezionare 1, ex area B e, ex area C. Al Bando possono partecipare tutti coloro siano in possesso dei requisiti quali diploma di scuola superiore per gli assistenti e laurea accademica per i funzionari, preferibilmente ad indirizzo economico o giuridico. Le Posizioni nella Pubblica Amministrazione richiedo comunque la cittadinanza Italiana e un’ottima padronanza della lingua scritta e parlata, fondamentale non avere alcuna pendenza legale. In nessun modo il Candidato deve essere coinvolto in fatti che mettano in dubbio l’integrità dell’impiegato pubblico. Per lavorare nel settore sociale servono anche doti caratteriali che vanno di pari passo con la preparazione culturale ed emotiva. Stiamo parlando di un ...