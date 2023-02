Classifica Sanremo | Colapesce Dimartino vincono la seconda serata Marco Mengoni in vetta alla generale

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ladelladi2023, dopo l'esibizione dei restanti 14 cantanti in gara. A votare i giornalisti accreditati al Festival, divisi equamente in tre componenti: carta...

... preceduto dal successo del terzo album 'Sirio', doppio platino e album rimasto più tempo in cima allaFIMI negli ultimi dieci anni. Per lui è la prima volta a. Il cantante ...Will apre, Paola e Chiara chiudono . La seconda serata di2023 sarà un viaggio che più caleidoscopico e transgenerazionale non si può, visto che " nel ...con Fiorello 00.55Sala ...

Sanremo 2023: scaletta della seconda serata, ospiti e classifica parziale WIRED Italia

Chi vince Sanremo 2023 Mengoni. Classifica e Cantanti favoriti Napolike.it

Lazza: "Sono primo in classifica ma i cinquantenni sbagliano ancora il mio nome. Sono a Sanremo per farmi conoscere" La Stampa

Sanremo 2023: classifica canzoni più ascoltate in streaming Team World

È stata diffusa alla fine della seconda serata di Sanremo 2023 la classifica generale delle 28 canzoni presentate tra ieri e oggi. È la prima che tiene conto di tutti i pezzi, si basa sulle preferenze ...6. Coma Cose 7. Lazza 8. Giorgia 9. Rosa Chemical 10. Ultimo 11. Leo Gassman 12. Mara Sattei 13. Colla Zio 14. Paola e Chiara 15. Cugini di Campagna 16. Levante 17. Mr. Rain 18. Articolo 31 19. Gianlu ...